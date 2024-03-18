「積金易」 6月起陸續轉移受託人帳戶　議員憂「有甩漏」

港府早前推出積金易平台，以處理各個強積金受託人資訊互不相通的問題，然而有關平台推出時間一再延遲。立法會財經事務委員今日（18日）討論有關事宜，積金局指積金易平台已準備就緒，受託人今年6月起可分階段加入平台，並預期平台可於2025年全面運作。有議員關注政府系統經常「有甩漏」，政府有否採取措施加強保障，以及有否採取措施去減少數據流失的風險。

近年政府網上平台經常出現問題，例如Smartplay，議員吳傑莊指市民感覺政府系統「有甩漏」，即使有三重保障都出事，問到政府有否採取措施加強保障，又指市民經常感覺到強積金經常縮水，右加上產品選擇不多，問到政府提供更多投資產品。強制性公積金計劃管理局主席劉麥嘉軒回覆指，當局已採用獨立顧問風險評估，並提交至資科辦、個人資料私隱專員公署，取得意見，同時進行多次壓測，平台開始運作後，亦會有24小時的網絡系統監測去偵測和阻止網絡的攻擊，亦設有的後備設施，一旦出現事故，都可以在很短的時間內恢復正常運作。積金局亦會在風險可控下提供更多投資選擇。

議員陳振英指出積金易的數據轉移時間緊急，政府有否採取措施去減少數據流失的風險，又關注去年各個法定機構存款比例均有增加，然而積金局原來預算有逾4千萬港玩，在實際修訂後只有約3千萬港元，問及是否出現特別情況令存款數字低於預期；以及不少法定機構有多出的資金都會撥出至外匯基金管理，積金局仍僱用投資經理，詢問不撥出至外匯基金管理的原因。劉麥嘉軒回應指，該局會逐漸將數據轉移，並按照計劃資產規模，由小至大轉至平台，強調不會一次過轉移，預計會在本年6月開始轉走第1個，相信可以在明年底完成轉移。強制性公積金計劃管理局行政總監鄭恩賜則指收益情況是根據利率和現金流而定，又表示曾考慮使用外匯基金，不過因為金額太少，所以不符合資格。議員郭偉強關注政府能否如期實施在2025年年5月取消強積金對沖，劉麥嘉軒回應指積金易平台與取消強積金對沖沒有直接關連，不會影響取消對沖安排。

另外，根據積金局最新估算，積金易平台費預期會在過渡期後逐步並穩定地進一步下降。在積金易平台推出10年後，預計平台費會降至大約20至25點子，以期在同一期間累計為計劃成員節省共300億港元至400億港元成本。而根據《2021年修訂條例》所訂明的「直接轉移」減省成本及「相應減費」的規定，計劃成員在所屬的強積金計劃的受託人加入「積金易」平台不久後便可享有大幅減費。