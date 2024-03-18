嶺大推出元宇宙2.0　虛擬實境校園招海外生

嶺南大學今日（18日）正式推出以「本科招生」為主題的「嶺大元宇宙2.0」，是全港首間以虛擬實境校園招生的高等院校，透過一站式的本科入學資訊平台，讓有興趣報讀的學生即使足不出戶或身處海外，只要透過電腦或智能手機，亦能隨時隨地到訪嶺大校園，以「第一視角」探索校內4幢教學大樓，了解最新及最齊全的入學資訊，揀選心儀科目。另外，平台亦有即時通訊功能，可與本科入學組、學科辦事處聯繫，進行深入討論。

嶺大協理副校長（學術及對外關係）劉智鵬提到，去年試行「嶺大元宇宙」讓全港中學生透過到訪虛擬校園索取入學資訊，而今年的升級版高度還原屯門校舍，讓用家沉浸式探索嶺大，招生目標亦由香港擴展至世界各地，而「嶺大元宇宙2.0」亦有助減少印刷宣傳刊物，響應全球進入數碼時代及提倡可持續發展的環保概念。

嶺大教務長章慧芳表示，對於出國留學的海外學生來說，大學的學習及生活環境是決定就讀大學的關鍵因素，因此嶺大以積極和開創性的方式推出「嶺大元宇宙2.0」，亦將不定時邀請教職員在元宇宙出現，解答關於宿舍、交流和實習等問題。嶺大本科入學組去年獲2023年泰晤士高等教育亞洲年度「招生策略大獎」，「嶺大元宇宙2.0」將會繼續提升虛擬校園的設施及導航功能，定期新增更多本科入學資訊，及開發更多社區互動的功能、遊戲和活動等。