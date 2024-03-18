大角咀渠務設施上蓋建遊樂設施　截污水減臭味又擴休憩空間

由現有渠務設施上蓋改變而成的大角咀海輝道遊樂空間，設搖搖板和親子鞦韆等兒童遊樂設施，今日(18日)起開放予公眾。渠務署表示，設計實踐「一地多用」倡議，善用珍貴的土地資源。

這個佔地約800平方米的遊樂空間位於大角咀海濱，鄰近港鐵奧運站，面向維多利亞港，及西九文化區，風景宜人。空間設有多個兒童遊樂和健身設施，包括戶外管鐘、彈床、親子鞦韆、搖搖板、健身單車和訓練器。部分設施採用共融和寵物友善設計，亦設有涼亭和綠化地區，木椅均以工務部門收集的移除樹木加工而成的再生木製成。

驟眼看，遊樂空間與在一般公園的沒太多差異，原來空間是設在渠務設施之上。渠務署表示，為實踐「一地多用」倡議，他們將大角咀櫻桃街箱形雨水渠的旱季截流器上蓋，變身成為公共空間。其中，長約85米的海輝道海濱延伸部分已於去年12月開放，餘下部分則建成這個海輝道遊樂空間。

油麻地避風塘過去一直水質及臭味問題，渠務署前年在櫻桃街箱形雨水渠安裝了旱季截流器，透過9個水閘，將受污染的水堵截，再輸送到污水處理廠，減少流入大海的污水。