下年度各部門額外減1%開支　局方稱不相信盲目減少非公務員合約　

在2024至25年度，政府將繼續維持公務員編制零增長的目標，預計至2025年3月底，公務員編制約為19.4萬個職位，而開支預算草案則預留約599億港元作為與管理公務員事務工作相關的財政撥款。立法會公務員及資助機構員工事務委員會今（18日）進行討論，針對部門裁減百分之一的開支，公務員事務局局長楊何蓓茵則強調不相信部門會盲目請更少非公務員合約員工，用更少數目的員工做更多的事情，而編制凍結在2021年水平，政府會採取「應加則加」、「用科技減省人手」的方式管理。

政府表示，公務員編制在4年間沒有增長，且累計減少了約2,000個職位。而2024至25年預留給公務員的開支分別為，公務員醫療及牙科服務為29億1,470萬港元；公務員一般開支為57億8,190萬港元；公務員及司法人員的退休金利益為501億6,410萬港元；公務員敘用委員會秘書處為3,830萬港元；公務員事務局為9億1,150萬港元；公務及司法人員薪俸及服務條件諮詢委員會聯合秘書處為4,850萬港元。

議員黎棟國詢問衛生署現時有多少個空缺職位，因有空缺而未有支出的薪酬一早就放在預算案之中，為何文件以額外撥款形式撥款，而文件指房屋津貼開支有所增加，是否因受晉級以上公務員的數目有相當增長才引致房屋津貼開支增加。楊何蓓茵表示2023至24年度有修訂預算，洗牙的先導計劃亦使用了衛生署空缺的薪酬以支付薪資，未來還有一年時間，因此採用額外撥款形式進行相當預算，而新制公務員亦有房屋津貼，隨着同事升級可以獲得的房屋津貼亦增加因此支出增加。

議員顏汶羽則詢問非公務員合約僱員是增長還是減少，又指衛生署轄下的入境管制站健康監察服務，仍屬於非公務員合約僱員，質疑疫情過去已久是否仍有必要。楊何蓓茵至非公務員合約僱員的數目每年都不一樣，而當年有短期計劃或大型事情要進行，便會聘請更多非公務員員工，不過整體而言數字平穩，也較高峰期下降，她指2023年6月30日，各個局和部門合共聘用9,468名全職的非公務員合約僱員，比較2006年高峰期下降49%。顏汶羽追問限額如何釐定，如給衛生署1,000個名額，會否「諗盡方法」用盡1,000個，又如何檢視名額是否用得其所物有所值。當局指每個部門都會根據部門人數定定配額，配額之上，如果再需要聘請更多人手規限在不超過5%。

議員林琳詢問電腦化如何減省人手，楊何蓓茵指內部批核的大型電腦化工程需要部門給予能夠節省多少人手的數據，舉例如康文署去年實施康體通後，節省超過80個人手，但這些人數不會離職，因一般職系的員工可以隨時調撥，填補其他空缺。