過去4星期全港反私煙　拘逾1300人檢值2.7億元貨

自2月19日起，海關展開代號「風暴」的第2階段大型反私煙執法行動，在各個邊境管制站以及全港各區打擊私煙，除了破獲多宗走私香煙入口的案件外，亦於市內搗破多個不同規模的私煙倉庫。連同首階段數字，行動進行至3月14日，海關一共破獲1,361宗案件，緝獲共6,100萬支懷疑私煙，8,340克雪茄和540克製成煙草，總市值高達2.7億港元，應課稅值共約1.9億港元，同時拘捕1,314人(17至89歲)及扣查9輛懷疑用作分銷私煙的車輛。

就邊境管制站方面，海關在機場、港口、陸路、鐵路及渡輪各個口岸，加大力度搜查入境旅客。截至3月14日，連同首階段行動成果，一共向56名年齡介乎22至80歲的旅客作出檢控，檢獲約8.5萬支懷疑私煙及約950克雪茄，市值共約43萬港元，應課稅值約28萬港元。與此同時，海關向1,172名人士(17至83歲)作出以罰款代替訴訟的安排，涉及約19.9萬支私煙、740克雪茄和約540克製成煙草，市值共86萬港元，應課稅值約63萬港元，罰款高達550萬港元。

調查人員強調，違規偷帶私煙的刑罰極重，如果一名旅客在扣除免稅優惠的煙草數目以外，再多帶一條共200支的香煙入境，而無向關員作出申報，該旅客必須繳交相等於稅額5倍的罰款。以每支香煙的稅率為3.306%來計算，多帶200支則需罰款3,306港元，再加上定額罰款2,000港元，總罰款數字比起一條貨價僅為500多港元的香煙，足足高出10倍。

人員又指出，行動中發現旅客以層出不窮的手法收藏私煙，當中不乏用背囊、行李箱及環保袋帶煙入境，但只要在X光機檢查下，均會無所遁形；另有部分人利用內衣、腰封及襪管將煙藏於身上不同部位，或以特別縫製的背心、外套藏煙，試圖蒙混過關，惟一概難逃關員偵查。人員提醒，任何人觸犯法例，均需承擔嚴重後果，根據資料，去年法庭就入境人士管有應課稅貨品所作的裁決，最高罰款為2萬港元，而監禁刑期則達3個月，並會留有案底。

就打擊市內私煙活動方面，行動首階段已緝獲一宗涉及4,000萬支私煙的案件，至第2階段再透過風險評估和情報分析，偵破一宗大型走私案。2月29日，海關在葵涌驗貨場查驗一個由台灣抵港、報稱載有急凍食物的貨櫃，在櫃內檢獲約950萬支懷疑私煙，估計市值約4,300萬港元，應課稅值約3,100萬港元。

在儲存及分銷方面，海關在行動中一共搗破10個私煙儲存倉，地點主要分布於元朗和深水埗，當中在3月6日亦與執法部門採取了一次聯合行動，於落馬洲新田突擊搜查4個貨櫃屋，總共檢獲600萬支懷疑私煙，估值2,600萬港元，應課稅值為1,900萬港元，相信涉事貨櫃屋是互有關連。

另外，海關繼續打擊市內較小型的儲存倉和分銷中心，阻止私煙流入市面，發現不法分子除了利用迷你倉和劏房外，更特意租用市區一些小型住宅單位和商場內的店舖存放私煙。3月7日，海關在荃灣成功破獲首宗利用商場舖位作為私煙儲存庫的案件，從2間俗稱「格仔舖」的店舖內，檢獲約50萬支懷疑私煙，拘捕一名64歲無業男子，相信他是負責管理該2個舖位，並從倉內取貨進行分銷。

而在3月13日，海關在觀塘崇仁街一個位於街市附近的唐樓住宅單位內，檢獲約17萬支懷疑私煙，同時拘捕一名58歲無業女子。初步調查顯示，被捕女子在租用上述近80呎的單位，作為儲存私煙的用途，並企圖利用街市附近人流眾多的環境，掩飾私煙活動，估計該私煙倉已運作約2至3個月。

在販賣及零售層面，海關針對私煙活動較為活躍的深水埗、觀塘、荃灣、屯門等地區加強執法力度，一共拘捕62男8女，當中包括49名買家和21名賣家，他們交易的私煙數目一般為100支至4,400支之間。行動期間，海關聯同控煙酒辦公室採取13次具針對性的聯合行動，在全港多個公共屋邨打擊派發私煙傳單及買賣私煙，並且協助拘捕一名派發相關傳單的14歲男學生，案件已轉交控煙酒辦跟進。

海關表示，過去4星期的第2階段行動共檢獲超過2億港元的私煙，截斷市內多個分銷私煙的供應鏈，相信已對私煙集團的收入來源帶來沉重打擊。海關會密切留意各邊境管制站及市區的私煙情況，適時調配資源展開反私煙行動，並與其他部門保持密切聯繫。今次第2階段的私煙檢獲數字較首階段高，相信與今次行動為期較長，以及私煙集團預料到煙稅會增加，於是事先囤貨以供應市場有關。行動仍然繼續，不排除之後有更多人被捕。