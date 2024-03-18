美斯缺陣惹風波　主辦方Tatler宣布將回水一半

國際邁亞密(Inter Miami CF)上月初來港對陣香港隊之役，由於球王美斯及球星蘇亞雷斯全場坐冷板未有披甲，引起入場球迷不滿要求「回水」，更引起港府連番控訴，事件持續發酵並傳遍全球。事隔一個多月，賽事主辦方TATLER XFEST香港嘉年華今日(18日)宣布，將向循平台Klook購買門票的球迷發送電郵，通知提供50%退款安排。

根據相關公告，持票者須在4月12日深夜11時59分之前回覆上述電郵，而退款將在截止日期後的30天內處理。至於透過Tatler Asia Limited直接購買門票的市民，包括贊助商及合作夥伴的門票，將由專頁的客務經理提供門票退款詳情。

針對Tatler門票退款問題，議員吳傑莊指透過第三方購買平台購買門票的市民未必能夠退款，希望主辦方能夠照顧真正入場、海外的人。他又指門票本身自帶獨一無二的識別號，也有交易號碼和二維碼，認為可以以這些憑證作為退款之用。

議員江玉歡指出在場有幾萬人球迷，不能排除有人非透過klook平台購買，且當日來港觀賞球賽，不少屬非香港居住的遊客，而Tatler卻沒有詳細交代該部分人應如何退款。她又指如Tatler一定要求透過klook平台購買才能退款，則屬「僵化」、「不靈活」，建議憑票退款是最容易的方法。