下月起26個房委會轄下停車場 電動車充電每小時收20元

房委會商業樓宇小組委員會今日(18日)通過在房委會轄下停車場的時租泊車位實施電動車輛充電收費的安排。由下月1日上午10時起，就26個停車場時租泊車位的約100個中速充電器實施電動車輛充電收費收費為每小時20元。至於安裝在時租泊車位的標準充電器，房委會維持不就用電量另作收費。

電動車輛充電收費安排適用於在其他現有停車場和新建公營房屋發展項目停車場的時租泊車位完成加裝並啟用的新增中速充電器。房委會會每年檢討上述電動車輛充電收費，新收費會在獲通過後於翌年1月1日起生效，而首次檢討的生效日期為2025年1月1日。

26個停車場包括祥龍圍邨、長青邨、青富苑、長沙灣邨、象山邨、菁田邨、大本型、海盈邨、紅磡邨、啟翔苑、錦駿苑、葵盛西邨、梨木樹商場、牛頭角下邨、美田邨、安基苑、安達邨、寶鄉邨、石排灣邨、水泉澳邨、德朗邨、和田邨、欣田邨、裕雅苑、愉德苑及雍明苑。

截至去年12月底，房委會已為轄下大約90個停車場約600個時租私家車泊車位和約1,400個月租私家車泊車位提供電動車輛充電器。