往澳門內河船截獲500萬元走私魚翅　壓縮抽真空套雙層袋冚味

上周五(15日)晚間，海關發現一艘開往澳門的內河船懷疑進行走私活動，於是部署區域巡邏船進行監控追蹤，當時正值夜晚，海面能見度低，但在關員嚴密監視及雷達設備協助下，順利掌握目標船隻的出航動態，當它駛近西北面水界、準備離開本港水界時，立刻展開追截，並在當晚約10時35分，成功於距離水界約1海里位置將對方截停，繼而派員登船調查。

當時船上共有5名內地船員，並且載有19個貨櫃，關員在核對載貨艙單的資料後，對其中一個報稱載有潤滑油、護膚品及化妝品的貨櫃生疑，遂於上周六(16日)凌晨時分將船隻押送至屯門內河碼頭作進一步調查。經查驗後，海關在貨櫃內搜出約1公噸、估計市值約500萬港元的懷疑走私魚翅。

案件已交由海關有組織罪案調查科跟進，目前仍未清楚該批魚翅的來源及最終目的地，不排除貨物會運往內地再作銷售。涉案魚翅已交由漁護署檢驗，尚未查清是否屬於瀕危物種，調查仍然進行中，暫時無人被捕。

調查人員表示，不法分子不斷改變走私模式，以今次案件為例，私梟首先將魚翅進行壓縮，再將之放入透明袋內作真空處理，而個別無被真空處理的魚翅，亦被放入雙層膠袋內，相信是企圖藉此等方式掩蓋魚翅散發的氣味；另外，私梟又以「螞蟻搬家」的形式將魚翅分批走私出口，企圖減低風險及逃過法眼。

海關在過去1個月破獲5宗涉及利用內河船進行走私的案件，海關會繼續加強風險管理及情報分析，加大海上巡查的力度，全方位打擊不法分子以水路走私。