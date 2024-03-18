旅發局預計今年訪港旅客4600萬　未回復疫前水平

2003年全年旅客3400萬人次，而旅發局預計2024年旅客為4600萬人次，旅客平均留港3.2晚，而人均消費為5800港元。雖然預計旅客有較去年上升35%，但未回復疫前水平， 亦較政府早前預測的5000萬人次為低，而人均消費較去年第4季6100港元為低。旅發局解釋，與新加坡等鄰近國家通關1年比較，恢復的旅客數字相約，相信旅客會循序漸進增長。

旅發局提供的數據顯示，今年首兩個月的旅客達到780萬人次，相等於2018年同基的73%，旅遊主要客源市場仍是內地及東南亞；其中來自東南亞的旅客數目，已恢復至2018年同期的98%；內地和長途旅客亦已分別恢復至72%。

而去年的過夜客佔50%，平均留港3.6晚，去年首季則有53%為過夜客，平均留港4.9晚，但第4季則跌至3.4晚。人均消費方面，2018年是6600港元，2019年為5800港元，而2023年則為6900港元，而去年首季高達9700港元，隨後3季是7400港元，6200港元及6100港元。

對於今年的預測數字，全年旅港人數為4600萬人次，平均留港時間為3.2晚、人均消費為5800港元，而旅客滿意度以10分滿分，預測為8.7分。

被問及有關旅客數字只回復疫前70%及人均消費較去年低，旅發局總幹事程鼎一指出，由於去年通關初期，不少探親的旅客，故留港時間較長，而受到匯率、經濟前景不明朗及消費習慣改變，人均消費亦有影響。旅發局亦指以新加坡為例，通關首年旅客亦回復了70%，泰國則有60%，故香港的情況相約。

程鼎一亦指雖然旅各未回復疫前水平，但相信會偱序漸進，又指旅發局預測今年的旅客數字較政府日前預測少400萬人次，旅發局亦希望能做到有關目標。

針對該局未來的工作目標，將全力推動旅客將訪港興趣轉化為實際行動，能夠做到鞏固香港作為國際城市地位、強化旅遊樞紐角色及邁向高質量增長等3大相標。

為了開拓新的旅客源，旅發局會繼續吸引穆斯林旅客，把客源伸展中東，不單止與業界進一步打造香港成為友好目的地，更會在飲食文化着手，邀請新加坡相關人士為本港穆斯林餐廳認證。針對海灣區合作地區國家，吸引越南及印度等旅客來港。

同時拓展多元化旅遊體驗，包括持續加強「大城小區」的內容，開拓更多深道遊及鼓勵業界推出特色旅遊等。

今年將舉辦和支持國際大型盛事及盛事旅遊，包括舉辦香港國際龍舟邀請賽、香港單車節、香港美酒佳餚巡禮、香港繽紛冬日巡禮香港跨年倒數及新春國際匯演之夜，亦會支持及宣多項國際盛事，包括香港國際七人欖球賽等，運用盛事推出旅遊套票及消費優惠吸客，例如全年藝文推廣平台「藝聚香港」。