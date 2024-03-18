煙花無人機表演　主題或配合5.1長假期　地點未定

新一份財政預算案提出每月放煙火及無人機，預計5月展開。旅發局今日(18日)指有關活動均配合不同主題，例如5.1長假期，現正構思以何種方式配合，被問及會5.1當日響頭炮，該局指仍在構思當中。

旅發局強調煙火及無人機會分別進行表演，並且會配合不同主題，現時亦在研究表演的場地。針對活動的場地，旅發局節目及旅遊產品拓展總經理陳俊文指出，必定要維港為主，但過去西九文化區亦已作出多項表演，故亦要考慮到活動不能過分集中，而尖沙咀海旁，則要考慮到該處船務繁忙，若有大批市民及遊客聚集，要實施封路或封港將對有鄰近地區及商戶有很大影響。至於尖東的可能性，他認為亦要着眼於人群控制。

陳俊文表示，旅發局過住亦曾舉辦煙火及無人機表演，故對此有經驗，又強調活動會配合每月主題，例如傳統的節日，端午節、中秋節等，而聖誕節或一些特別的主題活動亦可以考慮。他補充，活動未必每月只舉辦一日，視乎主題而定，或可以連續幾日。

被問及相關活動的經費，他指現已招標，但由於形式或團隊的技術及構思亦各不相同，故要先看相關的建議詳情，才能定出實際的支出。