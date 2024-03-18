重塑幻彩詠香江　3年逾3.5億開支　或會改名

政府預留逾9億港元予旅發局作未來3年的開支，其中3.54億港元用於「幻彩詠香江」，佔總撥款約38%。旅發局強調會重新打造匯演，而周邊的建築物的外牆設計亦會有所配合，而活動名稱或會改動，亦會檢視是否每晚舉行，局方期望今年內訂立方案，預期2025年上半年推出。

旅發局在2024/2025年度獲6.65億港元撥款，當中1.15億港元用於幻彩詠香江，而盛事統等調組則為3300萬港元，而餘下5.17億港元用於該局的4大工作相標，相對2023/2024年度5.31億港元，減少1400萬港元。至於2025/2026及2026/2027年度則有3.06億港元，2.39億港元用於幻彩詠香江，而盛事統籌調組則有6700萬港元。

對於「幻彩詠香江」的開支高達3.54億港元，旅發局解釋，現時表演的設備已用了一段頗長的時間，而要打造一個全新的匯演，或要採用新的設備，故開支或日後的維修費可能較多。

政府成立了盛事統籌協調小組，由旅發局作為「第一站聯絡窗口」的角色。旅發局內部已成立「盛事拓展專組」，至今收到10多個查詢，包括詢問大型活動的場地，以及活動會否獲特區政府支持等，旅發局將按不同類型的活動，向相關的政府政策局匯報，以向詢查者作出初步的回覆。

至於新加坡獲得美國歌手Taylor Swift全球巡演的東南亞獨家主辦權，旅發局指國際歌手舉辦演唱會，一般都需要有能夠容納5萬至6萬人的場館，因此最重要解決場地限制問題。