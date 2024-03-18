政府削社福界開支　議員反對延任大灣區專員　另有指應降級

政府近年不斷延展編外職位。立法會政制事務委員會今日（18日）討論保留粵港澳大灣區發展專員及助理專員。有議員指「要共度時艱」削減社福界1%開支，政府內部同樣亦應共度時艱，從內部調配人手。另有議員指專員工作相對後勤，不值得D6(首長級第6級)位置，直言「D3度差唔多」。

在2020年成立粵港澳大灣區發展專員及助理專員的職位將於今年11月19日到期，政府指為推進大灣區建設的工作，因此需要保留有關職位。有關職位帶來所需增加的年薪開支為約590萬港元。

社福議員狄志遠表明不支持撥款申請，指政府雖然稱不會增加公務員人數，但近年當局卻不斷增加有時限職位人手，更指「要共度時艱」削減減社福界1%開支，促請政府內部調配資源以解決人手問題「共度時艱」。政府回應指大灣區工作重要，而目前因為要做好工作所以才需要保留相關職位。

對於大灣區專員屬D6職級，議員黃國指相當入境處處長管理超過6,000人，質疑大灣區專員工作相對後勤，不值得D6位置，「D3度差唔多」，建議要定期在立法會上回覆有關大灣區的提案，並研究福利跨境法律和政策安排，直言如果無法做到可以「降至D3」。政府回應指如果官員級數不夠難以與內地部門商討，坦言在政府內部「如果你個級別低，好多時候你（有啲嘢）推唔郁，因此相信D6為合適，重申各政策局正研究跨境福利安排。

議員陳永光則指香港和內地合作日後會不斷深化，專員角色會愈來愈重要，關注當局有否考慮將有關職位轉為常額職位，又問及政府會否就該職位定下可量化的績效指標。政府表示，因為未來大灣區工作多變化，加上當局是以審慎理財角度處理事情，所以當局暫時不申請設為常額職位，但重申日後如果有需要會再作考慮。至於績效指標方面，當局則認為難以量化，強調政府會實事求是。