議員斥政府選民登記鐵板一塊　便利登記應觸動戀愛感覺

去年底的區議會換屆選舉完成後，本年度將不會有任何大型選舉。立法會政制事務委員會今日（18日）討論選民登記安排。有議員質疑政府鐵板一塊，認為選民登記中的「通常居住」概念過時，安排不符合香港整體發展，以及應因應情況改變選民策略。

議員周浩鼎認為選民登記中的「通常居住」概念過時，指港人的生活模式已改變，質疑現時要求選民符合「通常居住」的規定如同鐵板一塊「係咪仲適合我哋大灣區嘅整體發展呢？」政府回應指，當局按基本法對「通常居住」的要求行事。他又指今年的選民登記運動會新來港人士進行針對性宣傳。

另一議員李鎮強指選民登記活動推出多年，關注近年選民登記開支及選民登記數字，當局所花的開支是否有助增加選民人數，指如果登記活動無助增加選民數字，政府應改變策略，例如安排所有18歲人士或剛成為永久性居民的市民自動成為選民，讓不欲成為選民的人自動取消，減少宣傳登記成本。

他又呼籲各政府部門應一同協助選民登記服務，例如利用智方便，形容投票或登記成為選民都是「一剎那嘅決定嚟」，「可以觸動到佢作一剎那嘅決定，好似談戀愛一樣」。政府回覆指，聽到其意見，承諾會作出跟進。