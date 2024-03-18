仁濟趙曾學韞小學下學年不獲派班　校方今交代後續安排

教育局早前表示，下學年有1間小學「派0班」，即未能獲資助開辦小一班級。據悉該校為仁濟醫院趙曾學韞小學，因收生不足16人開班線，而不獲批准資助開辦小一班級，校方今日（18日）下午舉行家長會，向家長及學生交代事件及學校即將採取的措施，仁濟醫院教育部亦有派員到場參與會議。

翻查小學概覽，趙曾學韞小學於2018/19學年時曾開3班小一，但隨後節節下跌，至2021/22學年時只開1班小一，本學年的一年級、二年級及三年級均只開1班，而小四至小六則每級開2班。在2020年時曾有報道指，學校教師因不滿學校高層施壓爆發離職潮，指與時任校長林美霞的管理手法有關，學校於該學年開學約1個月就有逾7成教師離職，31人走剩10人，而校務處8位職員則有6人離職，僅餘2名職員，而林美霞亦於2021/22學年辭任校長一職。

辦學團體當時曾表示，留意到自林美霞上任後，教師流失率偏高，但也相信部分教師離職的原因，是與他們習慣了前任校長的放任型領導方式有關，強調資深教師負責行政工作乃常見之事。辦學團體又形容「要把行政較為鬆散的團隊重回正軌，實不容易」，但相信教師流失率，很快便能回復正常，並使學校有序地發展。