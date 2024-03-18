BB車推大童有冇搞錯　解構成因勿恥笑「怪獸家長」

最近台灣有一名女子，將嬰兒車放在繁忙的馬路中間，幸好周圍的車留意到，沒有釀成意外，但事件令人關注到在香港方面，港爸港媽對子女太緊張，甚至「BB」到了6、7歲，出街時仍安坐在BB車出行而不步行。《東呼即應》探討有關議題，訪問小學教師和兒童心理學家，他們均認為父母過度溺愛，容易養成長大後仍過分依賴的「港孩」。

在本港，現時四處也看到有很多家長，以嬰兒車推目測5至8歲的「BB」四處走，這類普遍被認為因為溺愛而產生的現象，是否已蔚然成風？市民彭女士指，若認識對方，會提醒其子女已可自己走動，為何還要讓坐嬰兒車；劉先生則認為，家長這樣做或許有原因，不一定是件壞事。

而任教小學5年的林老師(化名)指，並非時常看到有家長推嬰兒車接學童放學，但曾看見一些疑似是小一生或6至7歲的小朋友坐嬰兒車，他認為這樣對小朋友的心理或多或少會有影響，子女或許已習慣坐嬰兒車，久而久之就會養成一個壞習慣，子女會依賴了嬰兒車，直至某一天不再使用嬰兒車，要為其戒除這習慣，會比較困難。

他認為「港孩問題」的現象其實頗為嚴重，例如一年級學童去學校旅行，可能有家長會在旅行地點的廁所外守候，怕子女不敢去廁所，或一接放學就讓小朋友將身上所有物品，很順理成章地全數交予接放學的長輩、傭人或父母；有四或五年級甚至是更年長的學生，家長接放學時，仍然用手推車為子女推其手上物件回家。

協康會臨床心理學家李愷盈指，幼兒和兒童時期均屬身體發展的重要階段，需要有適當的運動促進肌肉發展和骨骼強化，所以5歲至7歲的兒童，如果長時間依賴嬰兒車出行，會有機會限制了他們的運動量和郁動機會，影響其肌肉力量、骨骼發展和身體協調功能，並或會增加兒童肥胖和健康問題的風險；在心理方面，若持續坐嬰兒車，會影響兒童跟其他人互動相處，以及自主探索。

李指，有家長因考慮到時間限制或者便利問題，可能他們趕着前赴某些地方，又或者他們一次過要去數個地方，同時亦要帶很多物資或買很多東西，變相使用嬰兒車就變得較為便利；又或是家長考慮到安全的問題，覺得若要去人多的地方，小朋友會很容易迷路，坐嬰兒車相對地變得較為安全，當然亦因為有些家長對子女極其關愛，並有一點過度保護，這或許也是其中一個因素。

李又表示，有某些特殊教育需要（SEN）的兒童或需要坐嬰兒車，有一些影響了肢體動作，肌肉功能的病患，例如腦性麻痹或肌肉萎縮症等，會大大影響小朋友的行走能力和距離，嬰兒車能確保其安全，也能協助他們移動；另外亦有兒童有嚴重的發展遲緩，其整體發展的狀況包括大肌肉能力，平衡和協調能力等都遲緩，這會令他們較難自己行走一些較長的距離。

若有SEN問題的家長不時被指指點點的話，她指家長可嘗試跟親朋戚友，多一點解釋其子女有特殊的情況和需要，希望可減低負面標籤和批評：若家長時常面對這些壓力和負面評價時，須好好關顧自己情緒和心理健康狀況，可以跟朋友傾訴，若真的有需要時，可尋求心理輔導服務。