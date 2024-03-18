高鐵西九龍「靈活行」延至深圳北站　首日逾250人次使用

廣深港高鐵「靈活行」改票措施的適用範圍今日(18日)起從福田站延長至深圳北站。港鐵表示，擴展首日整體運作暢順，截至傍晚6時已錄得逾250人次使用往來香港西九龍站及深圳北站，相信新安排有助兩地進一步融合。

去年8月中起，往返香港西九龍站至福田站的乘客可使用「靈活行」，即使曾辦理改票或超出改票時效，乘客可於原來車次開車後1小時內，額外免費改乘其他指定車次最多3次。目前每日平均有約500人次使用。

廣鐵集團日前公布「升級」靈活行適用範圍從福田站延長至深圳北站，便利港人往返深圳龍華區，並在今日開始實施，令「靈活行」將由現時適用於38班次，增加至合共92班，早上繁忙時間可選擇車次達每小時最多10班車。

另外港鐵指，今年1月高鐵亦推出了「20次計次票」及「30日定期票」多程車票，覆蓋香港西九龍站與10個內地短途站點，至今已售出逾1,500套，當中以往來福田、深圳北及廣州南的路線最受歡迎。他們續稱，會與內地鐵路部門保持緊密溝通，以尋求更多方便跨境出行的服務。