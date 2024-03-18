添馬teamLab發光蛋首周參觀名額爆滿　網上有人放售門票

康文署斥資5,000萬港元首次與國際藝術團隊teamLab合作，在添馬公園附近展示200多個巨型七彩「發光蛋」等活動，將在下周一(25日)起免費開放參觀。首星期(25日至31日)近距離觀看發光蛋的所有時段參觀名額均已額滿。不過在網上買賣平台，有人以每張25至30港元放售參觀名額。

添馬公園草地至對出海面「光漣」展覽的位置，已經設置200多個3米及5米的七彩「巨蛋」(ovoid)，將在下周一起每晚6時半至11時發光，其中在公園草地部分位置，在每晚亮燈時段設特別參觀安排，觀眾須預約入場，每節半小時。首周所有時段的參觀名額均已額滿，未能登記的市民可由下星期一(25日)起，於每日下午1時透過Klook系統，預約即日預留名額。第2個星期(4月1日至7日)的名額，亦可於下星期一中午開始接受登記。

不過，記者在網上買賣平台發現有人售賣展覽門票，兩張分別售50及60港元，平均每張5至30港元，皆為周五(29日)傍晚時段。另有人疑錯選時段，打算交換入場時段。

康文署提醒，添馬公園草地部分展覽區域只供持有有效門票二維碼人士進入，建議參觀時間約為30至45分鐘，屆時大會將按需要，每晚在部分區域清場及疏導人流。未能登記的市民，亦可參觀中西區海濱長廊中環段的「藝術有理」展區，以及部分「teamLab：光漣」展覽毋須登記的展品。