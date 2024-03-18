仁濟趙曾學韞小學不獲開小一班 家長擬留守稱「唔係差學校」

仁濟醫院趙曾學韞小學下學年不獲派班。(袁志豪攝)

不獲教育局批准下學年開辦小一班級的青衣仁濟醫院趙曾學韞小學，今午舉辦家長會。出席的家長引述校方指，學校未有透露會否選擇與其他學校合併，或申請特別試學，但強調無意轉校，更稱學校資源豐富「唔係差學校」。另一家長則透露，校方強調運作會一切如常，又撐學校師資優良，形容其子女入讀該校「是正確的決定」。

小二學生家長譚女士在家長會後表示，校方未有承諾會採取學校合併或其他教學方案，指即使學校下學年不獲派班及更換校長，她亦無意安排子女轉校，「任何轉變都唔影響我小朋友喺呢間學校！」對於質疑學校班數少，譚認為教師能更關愛學生，1對10個學生總好過1對30至40個學生」，學生又能隨時找到老師幫助；老師亦很了解學生的長處等。

譚女士續指，學校環境佳，操場、圖書館等早前完成翻新，強調該校並非「好差的學校」。她又說，校方在會上稱日後設法令外界更認識學校，「我覺得學校裏面真係有好多好豐富嘅資源。」

小四學生家長謝女士則指，校方在會上強調學校會一切如常。對於下學年不獲批開班，謝認為不會影響其子女學習，亦不擔心學校面臨被殺。謝指出，對學校教師團隊充滿信心，又指趙校老師很有愛心，會因應學生能力施教，重申選擇安排子女入讀趙校是正確的決定。