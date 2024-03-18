逾4萬人經高才通來港　月入中位數達5萬元

人才在移民潮持續流失，港府近年積極「搶人才、搶企業」，最新指出各項人才入境計劃推行至今反應踴躍，截至今年2月底，各項計劃共收到逾25萬宗申請，批出約16萬宗申請，逾10萬名人才已抵港，遠超原定每年吸納至少3.5萬名人才的目標。當局又透露有4萬多人為經高才通抵港，月入中位數達5萬港元。

港府今日(18日)表示，吸納高收入、高學歷的「高才通」計劃已接獲超過7萬宗申請，並批出逾5萬宗，當中約4萬名高才已抵港。他們主要投身金融服務、創新及資訊科技等行業，從事管理和專業工作居多，月入中位數高達5萬港元，更有約25%高才平均月入高達10萬港元或以上。當局又透露「高才」普遍年輕，年齡中位數35歲，較全港中位數為低，成為本地勞動人口的「新血」。去年高才攜同2萬名配偶來港，過半人是40歲以下，在港月入中位數亦達約3萬港元。

至於搶企業方面，引進重點企業辦公室至今接觸逾200間企業，繼去年10月公布約30間重點企業落戶或擴展在港的營運，本月將迎來第二批約20間企業，合共約50間，即僅接觸的25%。而連同第一批重點企業，有關企業將會在香港合共投資逾400億港元，創造逾1.3萬個工作。當局透露，當中不少企業市值或估值過百億元或擁有行內前沿技術，有望同時帶動相關產業鏈的上、中、下游企業到港，推動本港創新科技生態圈發展。