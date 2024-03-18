南華會伺服器遭黑客入侵　暫未有個人資料洩露

南華體育會今日(18日)晚上於網上平台表示，其電腦伺服器於昨日(17日)遭受未經授權的第三方入侵，會方立即採取應對措施，關閉受影響的電腦設備，以保護會員的個人資料安全(包括姓名、出生日期、身份證號碼、地址)。會方已報案處理，並向私隱專員公署通報事件。

南華會嚴厲譴責任何形式的網絡犯罪行為，並全力配合執法部門的工作。至目前為止，尚未發現任何證據顯示個人資料遭到洩露。會方對此次入侵事件深表抱歉，並將盡一切努力確保此類事件不再發生，與專業的資訊安全團隊及專家合作，對伺服器進行全面檢查和修復。

會方續指，為了保障可能受影響會員的利益，已啟動應急計劃，並將通知受影響的會員，同時促請會員提高警覺，以防範可能外洩的資料被濫用、誤用、惡意或非法使用，如有疑問可通過會方為事件設立專屬電郵 (cybsec@scaa.org.hk)聯繫。並將通過官方網站和其他渠道，持續向會員提供更新和進一步資訊。

會方再次向受影響的會員致以誠摯的道歉，將不遺餘力地加強安全措施，以確保會員資料的安全並恢復會員對南華會的信任。