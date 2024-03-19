積金易耗49億原定次季完成　進度遲8個月

政府於2017年公布籌建「積金易」電子平台，而立法會亦於2019年至2021年期間批出合共約49億元撥款，作為平台的軟硬件開發和系統維護工作，以及平台初期的營運提供資金，然而平台拖拉多年仍未完成，更一度出現延誤。

積金局在去年1月公布，積金易平台因構建延誤，未能如期在2022年底完成系統開發和功能測試，並預期要延至去年中才能完成，原因是軟件編製部分進度滯後，負責籌建平台的承辦商電訊盈科企業亦反映因疫情出現人才流失和短缺，因此原定2024年第二季完成的積金易平台，落成的整體進度或會較合約原定時間表延遲8個月，最遲拖至2025年內完成全部帳戶轉移程序。

雖則當時積金局強調不會影響2025年實施取消強積金對沖安排，但當局只在去年4月立法會的特別財務委員會中，回應議員對新一份預算案的質詢時稱，根據積金局和積金易公司承辦商的評估，平台項目的系統開發工作很大機會要延至去年中才能完成，至於系統測試部分亦很有可能需順延至去年第4季才能竣工，事隔4個月後仍沒交代新進展，曾一度惹起勞工界議員不滿，多個勞工團體均促請政府必須及早制訂後備方案，確保在缺乏積金易平台下，仍能兌現於2025年實現取消強積金對沖的承諾。

根據積金局近日向立法會提交的文件，亦預期平台可於2025年全面運作，而各積金受託人可於今年6月起分階段加入積金易平台。首兩間率先加入的公司為萬通信託有限公司和中國人壽信託有限公司。在今年第4季將再有另外3間公司加入，而到2025年第4季將總共有13間公司加入平台。