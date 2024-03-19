東方日報A1：智慧城市頻壞腦　積金易劫數難逃

政府表明推動香港成為智慧城市，進度慢之餘，更頻頻出現「壞腦」，被市民及業界鬧爆。正如為提升強積金運作效率的積金易平台亦一拖再拖。立法會財經事務委員會昨討論有關事宜，強制性公積金計劃管理局指積金易平台已準備就緒，受託人今年6月起可分階段加入平台，並預期平台可於2025年全面運作，目標明年底前全部1,100萬個帳戶轉移至「積金易」平台。有議員關注政府系統經常有「甩漏」，政府有否採取措施加強保障，以及有否採取措施去減少數據流失的風險。

積金易平台建構的原意，目標是將現有的強積金計劃的行政工作程序標準化及精簡，從而提高制度的運作效率、降低成本和改善用戶體驗。

根據積金局最新估算，積金易平台費預期會在過渡期後逐步並穩定地進一步下降。在平台推出10年後，預計平台費會降至大約20至25%，預期累計為計劃成員節省共300億元至400億元成本。據2021年相關修訂條例所訂明的「直接轉移」減省成本及「相應減費」的規定，計劃成員在所屬的強積金計劃的受託人加入平台不久後，亦可享有大幅減費。

雖然加入積金易平台可節省不少開支，然而近年政府網上平台經常出現問題，包括斥資5億元研發的SmartPLAY開通首日即「跪低」，議員吳傑莊直指市民感覺近年政府系統有「甩漏」，即使有三重保障都出事，問到政府有否採取措施加強保障積金易平台，又指市民經常感覺到自己強積金經常縮水，再加上產品選擇不多，問到政府能否提供更多投資產品。

強積金管理局主席劉麥嘉軒回覆指出，當局已採用獨立顧問風險評估，並提交至資科辦、個人資料私隱專員公署，取得意見，同時進行多次壓力測試，平台開始運作後，亦會有24小時的網絡系統監察去偵測和阻止網絡的攻擊，亦設有後備設施，假使出現事故，都可以在很短的時間內恢復正常運作。

她又強調積金局亦會在風險可控下提供更多投資選擇，該局去年曾與金管局合作，在政府發出綠色債券的時候，撥出一定的比例優先予強積金投資，承諾會繼續與金管局合作，研究政府將來發出的基建債券，撥出一部分讓強積金優先投資，亦會與金管局合作研究回報穩健，且收費較低的基金。

議員陳振英則關注數據轉移安排，指積金易的數據轉移時間緊急，問及政府有否採取措施去減少數據流失的風險，又關注去年各個法定機構存款比例均有增加，然而積金局原來預算有逾4,000萬元，在實際修訂後只有約3,000萬元，是否出現特別情況令存款數字低於預期，以及不少法定機構有多出的資金都會撥出至外匯基金管理，積金局仍僱用投資經理，詢問不撥出至外匯基金管理的原因。

劉麥嘉軒回應稱，該局會逐漸將數據轉移，並按照計劃資產規模，由小至大轉至平台，強調不會一次過轉移，預計會在本年6月開始轉走第一個，相信可以在明年底完成轉移。強積金管理局行政總監鄭恩賜則指，收益情況是根據利率和現金流而定，又表示曾考慮使用外匯基金，但因為金額太少，所以不符合資格。

議員郭偉强關注政府能否如期實施在2025年5月取消強積金對沖，劉麥嘉軒回應指積金易平台與取消強積金對沖沒有直接關連，不會影響取消對沖安排。

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