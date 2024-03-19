美斯缺陣主辦方回水一半　消費者須先撤投訴　消委會指安排合理

國際邁亞密(Inter Miami CF)上月初來港對陣香港隊之役，由於球王美斯及球星蘇亞雷斯全場坐冷板未有披甲，引起入場球迷要求「回水」。主辦方Tatler Asia早前公布會退款一半，昨日(18日)宣布確實安排，曾向Tatler、Klook或「第三方」投訴或索賠的消費者，須先撤銷相關投訴。消委會總幹事黃鳳嫺今日(19日)在電台節目表示有關安排合理，透過電子支付方式購票的消費者，或須要向銀行或發卡機構處理撤銷投訴等安排。

黃指出，消委會不屬條款中的「第三方」，投訴人的退款安排不受影響，而有關風波，消委會至今接獲1,465宗投訴，其中1,163宗是本地消費者，其餘302宗是旅客，平均涉款約6,900元，最高的一宗達92,000元。她稱，購買二手飛或「黃牛飛」的人士，可能不獲退款，這類門票一旦出現爭議，退款並非給持票入場者，而是予交易的一方。

有購票入場的立法會議員吳傑莊稱，對於需要同意撤銷投訴才獲退款，他說理解有關條款，因為這是一般的和解處理方式，消費者可接受退款一半，又或者不確認而繼續透過民事等方式追討。吳續稱，退款安排的時間足夠，只需看完條款同意後，按鍵確認就可以。由於是電子票，主辦方不知誰是入場者，所以只可以退款予交易方，他認為最理想當然是憑票入場者才獲退款，但今次做法有困難，因為主辦方不知門票誰屬。