港人首置盤煥然懿居第三座昨起揀樓　出席率僅3成

由市區重建局推出的首個港人首置上車盤項目，紅磡煥然懿居第三座昨日(18日)為首日揀樓，共有60名申請者獲邀，不過只得19人出席，出席率僅約3成；而對比房委會的居屋項目，至今售出率亦只有3成或以下。議員謝偉銓認為，實際出席率與市建局成功揀樓人數的期望有落差，即便與私人發展商比較亦不理想。而房委會委員兼公屋聯會總幹事招國偉則表示，政府宣布樓市撤辣後，新一期白表準買家有機會轉買私樓，令選擇居屋的意欲與前一年相比明顯下降。

謝偉銓表示，雖然政府已宣布全面撤辣，而金管局亦暫停壓測等，但首置項目買家本身已需要收入達一定門檻、5年內不許出租或轉讓物價指業等條件，加上折扣率等因素，均會影響項目吸引力，謝又指若首置項目反應不太熱切，申請人更毋須迫切揀樓，影響成交宗數。對於市建局應否調整折扣率，謝偉銓則擔心提高折扣率反而會影響市建局的成本和收入，令項目虧損更大，他相信隨社會對未來樓市增加信心，入市申請者也會隨之增多。

而今期居屋已由今年1月底開始揀樓，6個項目合共9,000多個單位，惟觀塘安楹苑、安麗苑、安樺苑，和元朗朗天苑，其售出率只有約3成或以下，甚至以往較受歡迎的兩房大單位亦無人問津。招國偉認為此現象與政府撤辣有關，因不少白表準買家或因而轉買私樓，現時可見啟德啟悅苑較受歡迎，即使是開放式單位亦有不少家庭選擇，相信申請人大多優先考慮地理位置。而日前白表家有長者申請人因未用盡揀樓配額，需要撥到綠表，招坦言以往未見過此情況，但最終用綠表都能消化剩餘配額，又指居屋推售均屬新落成單位，地點選擇多，相信不會滯銷。