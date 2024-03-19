警員涉助7歲女童回家時乘機非禮　排期5.22開審

居於紀律部隊宿舍的警員，在協助7歲女童回家時，被指趁機非禮、上下其手，但因屋內設置閉路電視而東窗事發。涉案男警被控一項非禮罪，案件今（19日）在粉嶺裁判法院再提訊。被告否認控罪，裁判官排期於5月22日開審，預計審訊兩天，期間被告獲准繼續保釋。

34歲已婚被告梁桂鋒，報稱任職警察。他原被控於2023年9月20日在葵涌大窩口道某單位內，向一名年齡在16歲以下的女童X，作出嚴重猥褻行為。控方在去年12月，改控被告於同日同地，猥褻侵犯另一人，即女童X。

被告否認控罪，控方指將傳召事主等約4至5名控方證人作供，包括傳召處理證物的執法人員。控方又指，案件開審時會播放事主長達60分鐘的錄影會面紀錄，被告亦曾進行錄影會面，但因辯方沒有爭議，故毋須於庭上播放。控方又指案件開審時亦可能會播放相關的閉路電視紀錄，長約15分鐘。

警員不時捲入風化案。已婚34歲警隊高級督察李卓賢，2021年涉嫌強吻懷孕3個月的女店長再「揸」胸，之後下跪求饒，揚言「一球唔夠畀夠兩球你呀！」經審訊後被裁定非禮及意圖妨礙司法公正兩罪罪成，去年被判入獄6個月兩周。

案件編號：FLCC 552/2024