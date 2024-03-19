香港智慧城市步伐蹣跚　專業人士指網絡完全不只看成本

面對各行各業人手短缺，加快發展智慧城市的步伐，在更多領域、部門採用人工智能(AI)，屬解決現代問題的現代方法之一，不過本港在向智慧城市轉型卻面臨很多網絡安全方面的問題。有專業人士今日(19日)指出，當前香港的網絡安全需要被重視，不能單純只看成本。

前政府資訊科技總監楊德斌接受傳媒採訪時表示，香港在發展智慧城市上的腳步可以更加快，包括在不同部門採用人工智能，進而推動私人企業應用，相信可以緩解，例如建築、醫療、運輸行業人手不足的問題。他又指，香港目前尚有不少行業未能做到數字化，他舉例當下的茶餐廳掃碼點餐僅屬數字化的開始，後續仍能做的更多，譬如通過收集數據分析食客喜好，並推出針對性的廣告，從而提高營商效率。

至於要推進智慧城市，做到行業數字化，勢必會產生海量的用戶數據。楊德斌認為，本港現時缺乏自研網絡安全工具，希望香港在未來能夠自行研發，或與相關專業人士合作共同開發適應香港市場的網絡安全產品。他續稱，現時企業或機構均知悉要儲存大量數據及個人私隱資料時，就需要使用更強效的網絡安全工具，但相應的成本亦會提高，但他強調在此方面不應該僅考慮成本，在網絡安全工具的表現上亦需要關注。

香港政府早在2017年就已公布香港智慧城市相關的策略，主要集中在出行、生活、環境、市民、政府及經濟。當前已有新措施，目標是要讓市民更能感受智慧城市及創新科技為他們日常生活帶來裨益，例如應用「建築信息模擬」、優化智慧旅遊平台、設立法律科技基金、開發交通數據分析系統，以及推行智慧鄉村先導計劃等。