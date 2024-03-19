煙火無人機表演料配合節慶活動　崔定邦指非每月定期舉行

新一份財政預算案增撥近11億港元舉辦多項活動，當中提出旅發局將每月在維港兩岸舉辦煙火和無人機表演，以吸引更多旅客來港，並預計5月展開。旅遊促進會總幹事崔定邦今日（19日）出席電台節目指，據他所知，有關煙火表演是配合節慶活動舉行，並非每月定期舉行。

崔定邦表示旅發局會在夏日舉行音樂會或在暑假開始或結束期間舉辦煙火、無人機之表演，煙火有可能一個月舉辦多於一次。而據他所知當局計劃的煙火表演屬細規模，一定有主題內容，「唔係逢星期日夜晚8點鐘就放煙火」，他指現時很多地方都有煙火表演，惟認為旅客多想參與本港文化內容或城市活動，政府配合煙火表演，希望令活動更加完美。

至於訪港旅客的人均消費大約5,800港元，較上年6,900港元低，是否有「旺丁不旺財」的情況。他謂在周六出門時，市面上人頭湧湧，旺角和銅鑼灣、尖沙咀也有很多旅客，有許多旅客購物，故不認同「旺丁不旺財」。而現時港元高企，本港購物其實很貴，惟仍看到旅客通常在港購物，「但都落力嚟買嘢，我哋已經好開心」。而自由行擴闊至西安、青島兩個城市，他則表示在希望更多客人來港時，亦應考慮帶更多香港旅客前往西安，例如以西安作為起點遊覽絲綢之路，達致理想中「互相送客」的安排，相信內地很多城市希望吸納港人前往，因港人消費力或國際旅遊經驗豐富，可幫助內地城市引入更成熟的旅遊配套。