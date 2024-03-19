上年度逾15萬人入讀再培訓局課程　創歷史新高

僱員再培訓局今日舉行年度頒獎禮，今屆各有15名學員獲頒獎項。(高嘉業攝)

僱員再培訓局(ERB)今日(19日)舉行年度頒獎禮，頒發逾百個獎項，表揚學員奮發自強，積極參與技能培訓，提升就業競爭力。勞工及福利局副局長何啟明表示，上年度入讀再培訓局課程學員人次超過15萬，達歷史新高；展望未來，再培訓局正進行全方位檢討，因應現時勞動人口結構轉變作相應調整。

在學員獎項方面，今屆各有15名學員獲頒「ERB傑出學員獎」及「ERB優異學員獎」，當中有年輕媽媽獨力照顧孩子之餘，還努力增值自強，將愛心投放於醫護支援工作；亦有中年婦女透過專業技能培訓點燃內在潛能，化興趣為專長，成為初級西廚；還有失意於文憑試的青年人透過培訓重拾學習興趣，投身機電業並開展半工讀的積極人生等。

學員林蘇菲為獨力養育孩兒的媽媽，只有中三學歷的她需依靠多份兼職工作扛起家庭重擔，隨着兒子長大，她騰出時間學習一技之長，選擇以 ERB「醫護支援人員（臨床病人服務）基礎證書」課程作起步，畢業後入職公立醫院的病人服務助理，在一年時間內轉職專科門診，協助醫生進行外科內視鏡檢查。

另一名學員譚淑芳於2017年由內地移居香港，初期以兼職工作幫補生活開支，惟她與家人不幸先後患病，需進出醫院接受治療，在失去經濟能力下，一度依靠綜援過活。大病初癒後，她報讀ERB「茶餐廳廚吧助理基礎證書」及「家務助理素菜製作基礎證書（兼讀制）」課程，修畢後獲一間酒店聘用為廚務助理，後因工作表現理想，由廚房助理升為初級廚師，更獲僱主推薦擔任要務工作。