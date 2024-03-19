投訴警員個案去年達1,736宗　較前年增35%

去年有1,736宗投訴警員的個案，較前年上升35%。

執法人員涉及的投訴數字激增，獨立監察警方處理投訴委員會(監警會)表示，去年全年投訴警察課接獲1,736宗須匯報投訴，較前年的1,287宗上升35%，警方解釋去年社會經濟活動全面復甦。今年首兩月投訴數字有輕微下降，不過，投訴中，有60%個案涉及被投訴的警員疏忽職守、30%涉及行為不當。

監警會今日(19日)與警務處舉行會議，會上交代了去年全年投訴警察課接獲的個案，總投訴較前年大升，警方解釋，去年全面復常，社會活動增加，相關個案亦上升。

今年首兩個月，投訴警察課接獲接獲220宗須匯報投訴，較去年同期的272宗下降19%；當中有93%屬輕微投訴，疏忽職守佔62%、行為不當佔30%、粗言穢語有1%；嚴重投訴中毆打有4%、濫用職權佔2%，捏造證據有1%。今年首兩個月，監警會通過270宗須匯報投訴，當中有1%證明屬實。

另外，警方亦談及去年執法活動，曾執行超過110萬宗搜查、發出逾250萬張交通定額罰款告票、處理150萬宗報案，強調涉及投訴的個案佔極少數。