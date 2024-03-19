13間店舖涉違規使用「藥房」標識　1店東已被判罰4000元

衞生署發現有「藥房」名不符實。衞生署表示，有零售商涉嫌違法展示屬藥房訂明式樣標識或使用「藥房」名銜，去年９月下旬至今，已就13間涉嫌違法展示或使用屬「藥房」名銜的零售商個案作跟進調查。當中，一名並非藥房的零售店鋪東主已於本月８日在九龍城法院被裁定罪名成立，並被判處罰款港幣4,000元。

該署指，根據《藥劑業及毒藥條例》（第138章）（《條例》），只有獲香港藥劑業及毒藥管理局（管理局）授權為「獲授權毒藥銷售商」的人士，才可經營相關毒藥的零售業務，即包括列載於《藥劑業及毒藥規例》（第138A章）附表10毒藥表中第1部及第2部所指明的物質。

此外，《條例》亦規定，在任何非藥房註冊處所展示屬藥房訂明式樣的標識、與屬藥房訂明式樣的標識相似的標識，或並非藥房處所而在零售毒藥業務有關的方面使用「藥房」名銜或英文「pharmacy」、「dispensary」、「drug-store」等名銜均屬違法，一經定罪，最高可被判處罰款港幣100,000元及監禁兩年。衞生署強調，如發現任何涉嫌違法行為，會採取執法行動。