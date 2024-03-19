六深度遊行程獲選「至尊路線」　帶旅客魚排紮營穿梭鬼屋等

遊客訪港模式在新冠後大幅改變，旅遊業界亦變陣，推出特色主題旅遊行程。旅遊業議會「創意‧深度遊」行程設計比賽結果今日出爐，6條路線獲選為「至尊路線」，包括會在魚排上紮營的西貢水上遊；穿梭高街鬼屋等都市傳說地點的「故事團」。旅議會認為本港旅遊業「仍然有得做！」

比賽得到135間旅行社參與，提供逾700條路線，至尊路線經業界評選及4.2萬名公眾投票下得出。其中，「西貢奇洞星空與海洋深度遊」獲地上活動範圍的獎項，行程將帶旅客游走西貢，先到地質公園欣賞奇岩怪石，再到漁村與漁民交流及遊水玩水，重點在於在魚排上紮營過一宵。

「香港都市傳說及傳統習俗兩天團」則獲得創意行程獎。負責人介紹，雖然網上社交平台等已充斥旅遊景點，但大多只是「打個卡」，因此行程以都是傳說或故事出發，「尋幽探秘」，例如親臨充滿鬼古的達德學校、高街鬼屋參觀、聽故事，了解地道文化及故事背後的意義。

旅遊業議會主席徐王美倫表示，相信連同港府舉辦盛事，能夠做到「旅遊+盛事」，或「其他活動+旅遊」跨界別合作，強調「旅遊都有得做，係咪？」文化體育及旅遊局局長楊潤雄表示，隨着時代發展，旅客訪港模式改變，「蜻蜓點水」式食、玩、買行程的需求減少，現在追求深度遊，文化、體驗旅遊模式，旅發局稍後將在網站公布得獎行程，方便旅客報團。