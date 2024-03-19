本港去年全年GDP按年增3.2%　尾季升4.3%

政府統計處今日(19日)公布，去年第四季及全年環比物量計算按經濟活動劃分的本地生產總值初步數字。根據初步統計，整體本地生產總值(GDP)在去年第四季較前年同期實質上升4.3%，而去年第三季的升幅為4.1%。去年全年與2022年比較，本地生產總值實質上升3.2%。

按組成服務行業分析及與上年同期比較，所有服務活動合計的增加價值在去年第四季實質上升5.5%，而第三季的升幅為4.1%。去年全年與2022年比較，所有服務行業合計的增加價值實質上升3.7%。按經濟活動劃分的本地生產總值數字，顯示個別經濟活動的生產價值。生產價值以增加價值或淨產值量度，計算方法是從生產總額減去生產過程中耗用的中間投產消耗。按經濟活動劃分的本地生產總值的物量估值(以環比物量計算)撇除了價格變動的影響，有助分析各行業產值的實質增長情況。

進出口貿易、批發及零售業的增加價值，在去年第四季與上年同期比較實質上升7.2%，而第三季的升幅為1.8%。去年全年合計，該行業的增加價值實質下跌0.3%；住宿及膳食服務業的增加價值，繼去年第三季與上年同期比較實質上升18.2%後，在第四季上升15.0%。去年全年合計，該行業的增加價值實質上升29.4%；運輸、倉庫、郵政及速遞服務業的增加價值，在去年第四季與上年同期比較實質上升31.6%，而第三季的升幅為31.3%。去年全年合計，該行業的增加價值錄得30.3%的實質升幅。

資訊及通訊業的增加價值，在去年第四季與上年同期比較實質上升2.1%，在第三季上升1.7%。去年全年合計，該行業的增加價值實質上升1%；金融及保險業的增加價值，在去年第四季與上年同期比較實質下跌0.5%，而第三季的跌幅為1.1%。去年全年合計，該行業的增加價值實質下跌1.7%；地產、專業及商用服務業的增加價值，在去年第四季與上年同期比較錄得2.9%的實質升幅，而第三季的升幅為3.4%。去年全年合計，該行業的增加價值實質上升2.8%；公共行政、社會及個人服務業的增加價值，在去年第四季與上年同期比較實質上升3.8%，而第三季的升幅為2.9%。去年全年合計，該行業的增加價值實質上升3.7%；

就服務行業以外的其他行業而言，本地製造業的增加價值，在去年第四季與上年同期比較實質上升4.1%，而第三季的升幅為4.3%。去年全年合計，該行業的增加價值實質上升3.7%；電力、燃氣和自來水供應及廢棄物管理業的增加價值，在去年第四季與上年同期比較實質上升3.8%，而第三季的升幅為0.4%。去年全年合計，該行業的增加價值錄得1.9%的實質升幅；建造業的增加價值，在去年第四季與上年同期比較實質上升3.1%，而第三季的升幅為13.6%。去年全年合計，該行業的增加價值實質上升5.2%。