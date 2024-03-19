釣魚演習10間社營全中招　僱員缺警覺性　市民個資隨時外洩

網絡釣魚攻擊時有發生，不法分子透過發放中獎、贈禮等電子訊息誘騙受害人上當，從而騙取其個人資料。有電信營運商早前聯同網絡安全公司為10間社會營利組織進行「釣魚電郵演習」，提升社營僱員網絡安全意識，降低社營受釣魚攻擊的風險。

演習在上個月舉行，以近年黑客及騙徒最常用的電郵方式，內容為「先到先得」送贈禮品，要求收件人點擊連結及提交個人資料領獎。結果發現，參與社營均有僱員中招。值得留意的是，近10,000名社營僱員中，約1成人未能識別釣魚電郵，較全球非牟利機構網絡釣魚評估失敗率高出一倍，反映本港社營僱員對釣魚電郵缺乏警覺性。當中，更有逾4成人點擊了電郵中的假連結，提交了包含姓名及電郵地址的敏感個人資料。

在參與演習的社營中，有4間表示曾遇到釣魚電郵攻擊招致損失。雖然大部分社營表示在過去一年內有更新網絡安全措施，亦有不少就網絡攻擊設有通報機制。然而，逾半受訪社營表示過去一年並沒有或僅提供一次的網絡安全意識培訓。

電信營運商信息安全總裁鄧宏舜表示，企業只要有一名僱員打開釣魚電郵，即有機會墮入黑客陷阱，招致損失。他又指演習中全部社營均有僱員中招，而社營為大眾服務，存有不少市民的資料，風險絕對不比私人企業低，希望透過是次活動提升社營及大眾對網絡安全的意識。