香港故宮明起展出逾190件圓明園文物　館方：豐富程度屬百年難遇

香港故宮文化博物館特別展覽「香港賽馬會呈現系列：圓明園—清代清代皇家園居文化」今日（19日）揭幕。主辦方稱，本次展覽類型屬百年不遇。將展出超過190件文物，文物主要來自紫禁城與圓明園，還表示此次展覽大多數展品是市民從未見過的。展覽將於明日（20日）正式向公眾開放。

香港故宮文化博物館副館長王伊悠表示，此次展覽中絕大多數文物市民從未見過，例如「燙樣」及「貼落」等，更有畫卷高度達到3.5米的畫作展出。王伊悠還表示，此次展覽展品類型的豐富程度屬百年難遇，她稱上一次類似展覽發生在1930年。王指出，展出後的文物因為文物保護的需要將進入休眠期，最少一年至數年不會再進行任何展覽。

香港故宮文化博物館研究員楊煦則指，此次展覽超越了不少過去以建築及藝術園林的展覽，集成包括瓷器、繪畫及書法等眾多展品。他表示這次突破了大眾對於圓明園大都是西式建築的認知，全面呈現圓明園的主體風貌，即中式建築。楊煦指出，此次展覽主要分為5個單元展出，分別是空間、時間、藝術、情感及消逝。

香港故宮博物館助理研究員梁慧淇表示，本次展覽中的萬方安和殿，是首次打開展示，內裏的裝飾及景觀均有很細緻的表達。還有應用了中式色彩的西式琉璃構件，是對中國傳統建築手法的一次大膽嘗試。梁還表示，畫作「乾隆帝妃及永琰像」，畫出了幼年的嘉慶皇帝及其養母，此圖本身為貼落。展覽將於明日起至8月12日於展廳8向公眾開放。此特別展覽門票成人票價為150港元，特惠票為75港元，觀眾可參觀包含博物館專題展覽廳1-7及本次圓明園展覽。