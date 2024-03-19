破欠基金去年接3,293宗申請　發放款項按年倍增至1.55億元　

經濟不景，企業倒閉導致員工被拖欠薪金個案上升。勞工處表示，去年破欠基金接獲3,293宗申請，獲批款項的個案有3,545宗，年內共發放1.55億港元特惠款項，以金額計，去年發放金額較2022年的7,470萬港元大增107%。不過，截至去年12月，破欠基金仍累積盈餘72.585億港元，當局會繼續密切留意破欠基金的申請情況。

政府提交立法會人力事務委員會的最新文件顯示，破欠基金去年開支上升，主要與去年獲批准的申請數目較2022年的2,167宗增加64%，同時破欠基金於2022年6月大幅調升特惠款項項目上限有關。

文件又提到，截至去年12月底，轉介予律師行跟進的個案有183個，其中119宗已協助申請人向僱主提出清盤或破產呈請；43宗個案仍在處理中。

當局又指，破欠基金申請辦事處於2022年11月至2023年9月，共收到640宗簡單直接的申請，全部均於三個月內完成，符合關鍵績效指標；而關鍵績效指標，2022年11月至2023年6月間，共收到1,378宗沒有爭議及經確立的申請，全部均於六個月內完成，同樣符合指標。

因應取消強積金對沖，以及不推行「專項儲蓄戶口計劃」後，部分僱主可能無力支付遣散費給僱員，破欠基金委員會將於本年第三季檢討破欠基金遣散費特惠款項的保障範圍，包括調升遣散費特惠款項上限的空間，於今年第四季向勞工顧問委員會及立法會人力事務委員會匯報檢討結果及建議。