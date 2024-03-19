旅遊業疫後一年仍千瘡百孔　業界減人手爭收支平衡

縱使疫後復常逾一年，但旅遊業仍「千瘡百孔」。旅遊業議會坦言，旅行社普遍生意均未回復疫前的水平，尤其出境遊在港人熱愛自由行下，現時報團人數較過往少過半，淡況令旅行社改變員工結構，而整體旅行社數量維持在約1,700間，但規模趨向愈小型。

旅遊業議會主席徐王美倫今日(19日)在傳媒茶敍時透露，在疫情期間本港有約300間旅行社結業，但亦有200間「漏夜趕科場」，但營運模式大改，主要為少於5人的公司，不少只有東主獨主經營，專做本地遊及深度遊等；從業員人手亦未見大為改善，眾多只願當兼職。

旅議會總幹事楊淑芬提到，專做出境遊的業界生意在自由行趨勢下較慘淡，最新外遊服務印花徵費亦只達疫前約一半，在機票及團費增長下，相信出遊人次較過去少逾一半。徐王美倫提到，部分旅行社在緊縮開支，例如減少恒常人手下，業績表現較佳，能做到收支平衡。另有業界轉做本地遊及大灣區郵輪短線遊等，表現相對較佳。

議會認為，在網上資源豐富下，業界需推出更多個人化服務，例如為顧客度身訂造的「小包團」旅遊產品，或轉為提供「斬件式」的旅遊產品，例如為旅客安排個別一兩天的行程，其餘為旅客自由行，而非過往數天團排滿密密麻麻的行程，適應客人的需要。