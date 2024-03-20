深水埗舊貌再現眼前　學生靠口述「重建」迷你黃金戲院

黃浩庭(左1)和薜皓謙(左2)均認為參加活動增加了他們對區內的歸屬感。(袁志豪攝)

深水埗舊區不少建築保存著港人的集體回憶，市區重建局在「藝術文化融入舊區」項目中，與藝術文化團體合作開展「發現你的色彩生活」活動，帶領一眾學生共同製作區內微型藝術作品，明日(21日)會在商場D2 Place展出。微型藝術家安泰表示，活動有助保存地區獨特人文風景，傳承下一代。而有份參與活動的長沙灣天主教英文中學學生薛皓謙和黃浩庭亦表示，參加活動能加深他們對深水埗區的了解，增加對地區的歸屬感。

薛皓謙創作的微藝術作品是黃金戲院，該戲院早在90年代便已拆卸，舊照片亦所餘無幾，製作時遇上不少困難，活動期間他們透過探訪區內老人院了解當年，如當年要人手寫「戲飛」:「可以係老一輩口中聽到，以前買飛係需要排隊買，張飛係咩樣」，讓他對黃金戲院有更多了解。

黃浩庭的作品是黃金電腦商場，他本身也是一個「電腦迷」，喜歡「砌機」，對上址頗為熟悉，但製作過程他一樣遇到「難關」，他笑說，與拍檔溝通時曾出現誤會、「少少鬧交」，因為彼此的理解和期望不同:「好似黃金電腦商場塊牌，原本想上面有少少點綴，但拍檔有異議」，幸最後大家學懂互相遷就，共同解決問題。

安泰表示，今次活動在深水埗區內揀選了約30個地標，由同學自行選擇地標創作，冀透過微型藝術，向公眾說出深水埗區的故事。活動首次將微型藝術帶入校園，與學生一同接觸地區不同的人和事，他本人亦從中得知到很多關於區內歷史、特色及文化。