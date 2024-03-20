東方日報A1：撤辣私樓搶灘　公營屋銷情打殘　基層上樓恐更慢

本港樓市吹冷風，上月底政府終於後知後覺全面撤辣，但樓市購買力被私營發展商的一手新盤吸盡，無論是房委會的居屋，還是市建局的首置項目均有滯銷之勢，「居屋2023」由一月底起揀樓，6個新建項目提供共9,154伙，截至昨日，房委會網頁顯示累計只售出約41.5%，其中安達臣道3個屋苑銷情較差，安樺苑「包尾」只售出83伙。而且，有居屋買家在撤辣後繼續撻訂。資助公營出售房屋未因撤辣受惠，更成供應太多的滯銷品，事件勢影響房委會財政表現，未來如何在赤字下維持公營房屋發展也成疑問，基層上樓恐再拖慢。有議員認為，承認撤辣後買家有更多買樓選擇，但暫未需要擔心居屋「賣唔晒」；有關注團體亦指，部分居屋白表準買家或轉買私樓，選擇居屋意欲明顯較前一年低。

房委會網頁顯示的最新銷情可見，居屋出售近兩個月，位於觀塘安達臣道的3個屋苑和元朗朗天苑，其售出率均只有約30%或以下，以往較受歡迎的兩房大單位亦無人問津。有屋苑出售單位少於可供發售的一成。

而6個新建居屋項目累計只售出3,805伙，佔總數約41.5%。相關項目中，啟德啟悅苑較受歡迎，已售出共1,846個單位，佔90.2%；而元朗朗天苑及屯門兆翠苑則分別售出971伙及403伙，佔31.5%及77.8%。安達臣道3個屋苑中，賣得最好的安楹苑共售出296個單位，佔單位總數的26%；而安麗苑則售出206伙，佔總數的15%；銷情「包尾」的安樺苑只售出83伙，佔總數的8.4%。

此外，近兩周「居屋2023」也開始出現撻訂個案。根據房委會網頁，目前共有3個「撻訂」個案，包括最熱門的啟悅苑B座高層11室，惟原買家在3月13日撻訂後，已極速在3月14日再被買走。而另一單位則是兆翠苑A座低層2室，原買家在3月13日撻訂後，單位再被揀走。第三個為安麗苑C座高層5室大單位，買家在3月18日撻訂後再被買走。

房委會委員兼公屋聯會總幹事招國偉表示，政府宣布樓市撤辣後，不少白表準買家或因而轉買私樓，現時可見啟德啟悅苑較受歡迎，即使是開放式單位亦有不少家庭選擇，相信申請人大多優先考慮地理位置。日前更有白表家有長者申請人因未用盡揀樓配額，需要撥到綠表，招坦言以往未見過此情況，但最終用綠表都能消化剩餘配額，又指居屋推售均屬新落成單位，地點選擇多，相信不會滯銷。

對於房委會早前公布2023/24年度預算，當中租住房屋項目預計錄得約11億元的赤字，未知居屋滯銷會否同樣影響房委會財政，議員梁文廣則對此表示樂觀，他指現階段不擔心居屋會「賣唔晒」，認為超額倍數足以反映市民對居屋的需求，「起碼呢幾期居屋都會消化到」；惟梁認為未來或要考慮檢討不同資助出售房屋的定位，避免白表居屋與平價私樓的銷售對象出現重疊。

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