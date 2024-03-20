將軍澳聯用大樓設街市　議員憂北上成風生意差

立法會工務小組委員會今日(20日)通過將軍澳第67區興建附設街市的聯用綜合大樓撥款申，但有議員關注聯用大樓落成之後的經營狀況，事關港人北上消費成風、區內零售競爭劇烈，又以現代化的香港仔街市為例，檔位租金高但人流疏落。有關建議稍後提交財務委員會審批。

在將軍澳第67區興建的聯用綜合大樓，4年後落成將會是區內首個公眾街市，然而整幢大樓的估計費用為32.5億港元，由於內裏涉及7部政府部門，落成後每年的開支亦要3.8億港元。

身兼行政會議召集人的議員葉劉淑儀指聯用綜合大樓無疑是將軍澳居民歡迎的社區設施，但按照香港仔街市的經驗，翻新後無疑美輪美奐，可是檔位租金、管理費和冷氣費高昂，但客流相當疏落，加上港人北上消費成風，憂慮大樓落成之後，到街市買餸的人流不如預期。她又指位置優越的東涌臨時街市，同樣亦生意淡薄，商戶陸續退場，呼籲當局要留意數年後的市場趨勢，是否仍可維持今日的街市經營模式。

勞工界議員郭偉強亦持相同見解，指將軍澳有不少大型商場和超市，零售競爭好大，一旦街市無法營運，硬件上到底沒有沒轉變的空間？他又關注到大樓泊車位的充電樁，指電動車車主都期望能提供半小時完成充電的快充，冀當局交代有關配置的輸出功率。

環境及生態局副局長黃淑嫻回覆指曾諮詢過地區人士，認為區內對於街市是有需求的，尤其是提供新鮮糧食的場所，將來大樓內的街市會擴大服務承辦商的角色，除了管理維修、清潔保安等日常工作，還會訂立推廣街市的策略，在1人1檔的鼓勵競爭政策下，相信會以合理售價售吸引顧客，是興旺和受市民歡迎的街市。

黃淑嫻又指供公眾使用的101個泊車位會配置中速充電樁，鑑於附近商場都有快速充電樁，故會設置至少兩台100kw快充。建築署署長李翹彥指大樓的中速充電樁的輸出功率約7kw。

對於李翹彥的答覆，郭偉強相當驚訝，指7kw的功率根本談不上中速，「咁充滿一次電豈不是要10個鐘？」認為充電太慢，只會令車輛佔用泊位的時間延長，相較之下，附近商場就有許多快速充電樁。當局就指快速充電需有相應的電壓配備，必定增加建造成本。