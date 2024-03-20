屋宇署向紅山半島發68張清拆令　32業主提上訴

去年黑色暴雨後被揭發有多間獨立屋涉及僭建的港島紅山半島，屋宇署已向72間臨海獨立屋發出清拆令。屋宇署最新指去年11月完成山泥傾瀉位置4間獨立屋以外的85間屋巡查，共發出68張清拆令並對涉及的獨立屋「釘契」，惟當中32張清拆令的業主已提上訴。4間涉山泥傾瀉範圍的獨立屋，有兩間提出上訴，當中72號屋未提交修繕建議書及建築圖則，屋宇署已發警告信並展開檢控。

屋宇署及地政總署綜合回覆傳媒查詢時指，上訴審裁小組正處理關於業主正就當中32張清拆令提出的上訴，另有一屋因業主於去年山泥傾瀉事件前已主動處理僭建物，有關註冊承建商正施工，毋須發清拆令。屋宇署強調會檢控無合理辯解而沒遵令的業主，一經定罪，可罰款20萬港元及監禁1年；並於罪行持續的每天可另罰2萬港元，業主亦須自行承擔清拆僭建物費用。至於地政總署亦已向30間屋發出通知，飭令相關人士限期前拆除官地上的構築物及停止佔地，限期視乎拆卸工程規模，但不會超過相關通知發出後的150天。

就山泥傾瀉位置附近的松柏徑第70、72、74、76號屋，屋宇署指4屋均有僭建，72號屋業主已委任認可人士，但仍未提交修繕建議書及建築圖則，署方已發警告信並展開檢控。70、72及74號屋亦涉非法佔地，地政總署指涉事業主或代理人已提交清拆佔用土地上構築物的方案，署方會繼續跟進。

此外，地政總署去年9月底已完成涉事山坡的緊急維修工程，相關費用約180萬港元，政府正調查山泥傾瀉成因，如發現與個別獨立屋的僭建或非法佔地有關，會諮詢法律意見採取適當行動及追討鞏固斜坡相關費用。