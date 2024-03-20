跨部門打擊屯門工廈非法場所　破賭毒無牌吧拘248人

自2019年疫情以來，執法部門得悉有不法分子利用屯門區內工廈進行非法活動，並經營非法娛樂場所等，危害附近市民生命財產，於是聯同消防處及地政署，自去年1月起展開名為「團結守望計劃」的跨部門執法行動，截至今年3月一共在屯門工業區內19幢工廈，搗破7個非法賭博場所、14個無牌酒吧和3個毒品儲存倉庫，一共拘捕248人(14至76歲)，包括146男95女本地人以及1男6女泰國裔人士。

行動中，人員共檢獲4300支酒精飲品、10張電動麻雀枱、17副麻雀、2張撲克枱、約2.1萬元現金、約2.8萬元籌碼、經營無牌吧及賭檔相關物品，以及市值約1.8萬元毒品，包括可卡因、「冰」毒、氯胺酮、大麻花及大麻糖等。此外，消防在巡查5幢工廈期間，發現有逃生途徑被雜物阻塞，亦有消防裝置被雜物遮擋或不在有效操作狀態，遂發出3張消除火警危險通知書及3封警告信，呼籲工廈業主每12個月聯絡承辦商檢查以確保安全。另一邊廂，地政署亦向違反地契用途的單位發出16封警告信，其中一宗已被「釘契」。

執法部門指，大多非法場所由黑幫操控，屬於其主要收入來源之一，黑幫利用工廈高隱蔽性及保安較差特點，加上只招待熟客以減低被搗破風險，行動中人員除了突擊搜查目標單位外，亦派員喬裝顧客收集區內不法場所情報，成功搗破有關非法場所。此外，行動亦揭發有派對房間「掛羊頭賣狗肉」，向光顧青少年提供毒品，人員呼籲家長留意有關情況。執法部門將與保安員、物管及業主立案法團等社區持份者保持溝通，建立防罪網絡，呼籲業主留意單位有否被用作非法用途，以協助監察及舉報非法活動。