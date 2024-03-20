議員指檢私煙4年升4倍　反駁政府稱不嚴重言論　斥控煙辦失敗

政府連續兩年上調煙稅，今年每支煙稅款增加8毫，煙草稅佔香煙零售價比例升至約7成，平均每包煙零售價增加16元，加至93.68元。有議員今日（20日）在立法會質詢控煙措施，質疑政府指私煙不嚴重的說法，又批評控煙辦平均每年只有3宗檢控派發私煙傳單的人士，要求政府交代「佢哋嘅工作係咪失敗？」另有議員指針對私煙政策有漏洞，促善用科技執法。政府回覆指正考慮在每一件已完稅的煙草產品上加入海關標籤。

對於政府指私煙情況不太嚴重，批發及零售界議員邵家輝直言政府2019年只檢獲價值5億多港元的香煙，到2023年當局卻檢獲價值22億港元的香煙，數年間增加4倍，「所以我唔係好明點解副局長話私煙情況唔多」，又指控煙辦4年只抓到12宗派發私煙傳單的人士，平均每年只有3宗，質疑政府如何評價控煙辦的工作，反問「佢哋嘅工作係咪失敗？」要求當局解釋原因。

衞生官員回覆邵時反駁，指私煙多少不與煙草價格或煙稅掛鈎，舉例指澳洲煙稅為80%以上，但當地私煙數量非常低，證明重煙稅國家多不等於私煙量增加，指檢獲數量增加是因為海關採取更有效的執法策略，現時亦無證據顯示增加煙稅後市民大量購買私煙。至於控煙辦，政府只能在派發傳單時執法，管有無法找到犯案者，因此控煙辦會與其他部門加強工作。

議員葛珮帆認為目前私煙政策有漏洞，非每個批次都有號碼，售賣私煙的人士只執一張批文便可以賣大量私煙，問政府是否有計劃用科技處理私煙。衞生官員回覆指當局正考慮在每一件已完稅的煙草產品上加入海關標籤，正研究可行性。

醫療衞生界議員林哲玄指當局現時加煙稅方法為增加實數，隨煙價上升，煙稅佔煙價百分比會下降，直至今天仍不到世衞建議的75%，問到政府會否考慮採取從價稅項。衞生官員回覆指當局正考慮採取新措施確保稅項佔零售價75%。