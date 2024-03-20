流浮山建屋工程砍450棵樹　議員斥部門補種少一半

外界批評政府亂砍伐樹木。立法會工務小組委員今日(20日)討論元朗流浮山天華路公營房屋發展的工地平整及基礎設施工程的撥款申，有議員狠批政府在這項工程需砍伐450棵樹，且當中涉及一棵具價值樹木，即使當局承諾補種，但數量未及砍伐樹木的半數。

議員陸頌雄指為了發展而斬樹是難以避免，但只補種50棵樹木和170棵樹苗，數量連一半也沒有，質疑當局為何不全數補種，以及補種樹木的比例是如何釐定。他又指當中涉一及一棵具價值樹木「黃葛樹」，相關文件並沒有交代其具體位置，但如果可以融入屋苑內，讓居住環境有一棵大樹，氣氛相信會較好。

土木工程拓展署代表回應指因進行路道擴闊工程，天華路、流浮山路、屏廈路的交匯點將建立一個迴旋處以助車輛流通，由於該棵具價值的黃葛樹剛巧在擬建的迴旋處位置，無奈必須移除。

在樹木補種方面，土拓署代表指除了50棵樹木和170棵樹苗，還會在適當空間種植1.8萬多棵灌木，又指據知房屋署在其屋苑範圍，亦會有至少有20%的綠化率。有關撥款請最後獲小組委員會通過，稍後提交財務委員會審批。