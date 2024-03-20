長沙灣麗玥苑下周四起接受綠表申請　最平154萬元入手

「綠置居2023」下周四（28日）起接受申請。香港房屋委員會今日（20日）宣布，「綠置居2023」將於本月28日上午8時至4月17日晚上7時正，期間接受合資格綠表人士申請，為期3個星期。今期推售的新建項目為市區盤長沙灣麗玥苑，共提供2,359個單位，並以市價52折發售，售價介乎約154萬港元至約461萬港元不等。

房委會發言人表示，符合綠表資格人士可在網上遞交申請，或親身遞交、或郵寄紙本申請，申請費用為270港元。而在「居屋2023」的有效綠表申請者，若已表明同意把其申請保留至「綠置居2023」，則不需要重新遞交申請和繳付申請費用。「綠置居2023」預計於今年第2季進行攪珠，並在同年第3季或第4季開始選樓。

除了新建項目外，另有約200個在「綠置居2020／21」推售的鑽石山啟鑽苑單位，以及在「綠置居2022」推售的油塘高宏苑和馬鞍山錦柏苑，因未售出或「撻訂」而收回的單位，及新一批的租置計劃回收單位，亦會同步發售，而租置單位的最終單位數目及詳細單位名單，會於選樓前約3個月確定。