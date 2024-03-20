票控堆積雜物個案少　議員質疑法例有漏洞

現時不少公眾地方雜物堆積情況嚴重，部分為露宿者引致。當局指在2021至2023年這3年間，曾統籌1,770次跨部門聯合行動，處理公眾地方雜物堆積的個案，當中包括但不限於露宿地點，該等個案中，食物環境衞生署共發出30宗傳票及36張定額罰款通知書，當中並無向露宿者發出傳票及罰款通知書。另外，過去3年地政總署合共接獲49宗非法佔領土地的個案，全部已經處理。

提出口頭質詢的議員陳凱欣表示，公眾地方雜物堆積問題，不單止是露宿者，詢問當局何時提升由副司長領導的部門，聯合辦事處處理有關問題。又質疑3年發出30張傳票及36張罰款通知，當局在執法上是否有困難，法例是否需要修訂。民政及青年事務局局長麥美娟認同雜物堆積問題需要跨部門商討，並採取聯合行動，會由副司長領導環境衞生及試用工作小組，經過討論之後處理。

議員何俊賢認為當局聯合機制設立和分割有問題，環境衞生問題分割不要混為一談「要錢給錢，要屋給屋」，不可以沒有系統性管理，建議當局清晰釐定社會能夠接受的底線。麥則指社會不會接受公眾地方堆積垃圾，有罪案發生會有執法部門參與，會跨部門協作處理。

另一議員管浩鳴則提及現時社會的衞生問題一曝光便會有改善，政府如何處理這樣的態度。麥認為這反映市民對社區問題更加積極，區議會亦需要就地區問題反應、表達及解決，故各方面意見及消息提供對處理問題有幫助。