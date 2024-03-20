政府拒透露垃圾徵費指定商服務費　議員憂大財團得益打壓小商戶

為配合都市固體廢物收費的實施，政府正建立一個全港性的指定袋零售網絡，並鼓勵商戶於收銀處銷售散裝單個的指定袋代替塑膠購物袋供顧客盛載貨品，以達致「一袋兩用」，有意見認為，顧客傾向購買較便宜的塑膠購物袋，造成不必要的浪費。有議員質詢政府向獲授權零售商提供服務費的費用為何，並質疑當局不公開服務費，可能「讓大財團得益，打壓小商戶」，但環境及生態局局長謝展寰指每個費用都屬於環保署與個別零售商談判取得的共識，屬於商業性敏感資料，因此未能透露費用。

議員陳家珮今日(20日)在立法會質詢當局如何避免獲授權零售商傾向出售利潤較高的塑膠購物袋，而非較環保並可一袋兩用的單個指定袋；及有否計劃在可見未來要求獲授權零售商停止出售塑膠購物袋。謝回覆表示，指定袋及指定標籤的零售網絡涵蓋超級市場、便利店、藥房及網上平台大約3,000個零售點，16間主要的連鎖零售商已簽訂授權協議，成為獲授權的零售商，在約2,500間分店及13個網上平台逐步銷售指定袋及標籤，而政府已經和兩間批發商簽訂協議，支援超過600間小商舖銷售指定袋及標籤，各個零售商也逐步提供銷售服務，現時已經有超過400個零售點向市民銷售指定袋及標籤。

謝指由於銷售指定代及標籤涉及一定營運成本，環保處會向營收商支付服務費，金額會按客觀條件釐定，包括參與零售的實體店數目、覆蓋區域、銷售垃圾袋及家居清潔用品的經驗、物流車隊數目、網上平台用戶人數等，每個費用都屬於環保署與個別零售商談判取得的共識，屬於商業性敏感資料。

在推行一袋兩用方面，超過9成獲授權銷售指定袋零售點，已經同意未來在收銀處銷售單個指定袋，他指由於購買塑膠袋實際上會造成額外費用，因此就算市民在初期未習慣，往後必然慢慢傾向一袋兩用，他也指獲悉部分獲授權零售商已打算在未來停止售賣一般塑膠袋，而只售賣指定袋。

不過，陳家珮指服務費是公帑，各大零售商不應從中取利；議員梁熙也指不公布金額，公眾如何監察，擔憂會否讓大財團得益，打壓小商戶，且「開咗壞頭」，其他部門或都用這個方法不肯披露數據；議員簡慧敏也質疑全民參與的垃圾收費下，為何政府仍要補貼服務費給零售商，而不是要求零售商主動參與垃圾徵費。

但謝指垃圾收費背後理念，是透過市場經濟運作提供經濟誘因鼓勵市民改變習慣，但將來會檢討計劃做法，而目前經過談判後，服務商收取指定袋的費用率比售賣其他貨物「低好多」。

另外，議員陳健波也問及一袋兩用會否推展到街市、外賣等地方，謝表示，指定袋容量在不同情境下都能取代原本膠袋，因此希望可多鼓勵一袋兩用做法。