中電4年停電逾1.2萬次　元朗電纜橋起火同年獲1940萬元獎賞

本港兩家電力公司，近年都有出現停電事故。當中，中電前年元朗電纜橋起火事故，更導致17.6萬住戶受停電影響。議員簡慧敏今日(20日)在立法會會議中，向環境及生態局局提出質詢，包括兩電力公司的電力供應，停電事故及因停電事故被罰或其後在指定時間內恢復供電而獲獎勵的金額等。當局回覆指兩電由2019年至2022年4年間，均有多宗停電事故，當中港燈超過700宗，而中電更高逾1.2萬宗。

環境及生態局表示，中電前年因為元朗電纜橋起火事故，有17.6萬戶受停電影響，全年亦有2,987宗停電事故，不獲供電可靠性的獎賞，但就獲1,940萬港元恢復供電的獎賞。按當局提供由2019至2022年的數據，中電4年間的停電總數高達12,454宗，次數最多的為2019年，有3,245宗，停電時間最多為2020年的2,259分鐘，而受影響人數最多則為2022年的元朗電纜橋起火事故。

至於港燈，前年有140宗停電事故，涉及最多8,223戶停電，獲得920萬港元供電可靠性的獎賞，以及920萬港元恢復供電獎賞。而由2019年至2022年4年計算，一共有729宗，停電時間最多為282分鐘，而4年間全數獲得供電可靠性及恢復供電獎賞。