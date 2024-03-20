網上點餐平台良莠不齊　當局3年接逾455宗投訴　違商說逾80宗

近年網上點餐平台風行，市民足不出戶就可享用送餐服務。然而，消委會早前實測了6個網上點餐平台，發現部分平台的食物價格、運費、送遞時間和客户服務存在問題，例如有些食物在平台上的價格比顧客到食肆外賣自取的價格高達8成、有些送餐員沒有通知客户就把食物掛在門外，以及有些平台的遲到率高達3成等。議員梁美芬今日(20日)在立法會會議中，向當局提出質詢，包括網上點餐平台服務的市場規模、用戶數量及投訴數字等。當局回覆指，過去3年涉及相關投訴逾450宗，而向海關舉報涉及違反商品說明條例的舉報數目就有逾80宗。

商務及經濟發展局綜合回覆提問時指，在2021、2022及2023年，食環署處理涉及網上外賣平台的食物投訴個案數目分別為138宗、170宗及147宗，總數為455宗。另外，海關在上述年份接獲有關在網上平台售賣食品及飲品並涉嫌違反《商品說明條例》(第362章)的舉報數目為23宗、19宗及42宗，總數為84宗。環境及生態局沒有統計網上點餐平台服務的市場規模、用戶數量以及其他國家或地區的相關數據。

在食物安全風險方面，食環署在2022年11月推出了餐飲外賣及配送服務實務指南(指南)，訂明處理和配送即食餐飲時的基本衞生和食物安全指引，供食物業處所和外送服務承辦商等業務經營者參考及遵行，以減低出現食源性疾病的風險。 現時有超過1,000間食物業處所和三個主要外送服務承辦商確認落實遵行指南。