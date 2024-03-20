2蚊乘車優惠預算增至60億元　每日受惠人次不足兩年激增145.6萬

新一份《財政預算案》表明會維持2元乘車優惠計劃政策原意，無意取消計劃或改變現時受惠的組群，有議員關注政府會否考慮優化該計劃，並採用車費原價計算有關優惠的使用金額。勞工及福利局局長孫玉菡今日(20日)書面回覆質詢時表示，政府會在檢討中考慮不同方案對控制開支增長的效益，以及該些方案是否實際可行等因素。

議員陳紹雄引述外界意見指，據當局資料顯示，2024/25年度政府向公共交通營辦商發還預算開支為約60億港元，較上年度的40億港元大增50%。當中政府在2023/24年度向專營巴士營辦商發還少收的車費收入款額為約14.12億港元，較港鐵公司的約13.98億港元更多。

數據又顯示，自2022年2月底起，放寬2元乘車優惠的合資格年齡至60至64歲人士後，享用優惠計劃的平均每日受惠乘客人次，由2022年3月的48.1萬人，一年間大幅增加至去年3月的約89萬人，增幅85%。而平均每日受惠乘客人次總數，更由2022年3月的126.9萬人，大增至去年底的272.5萬人，在不足兩年間翻了逾一倍。

打擊違規使用2元優惠方面，孫又提到，截至今年2月底，運輸署共進行約350次聯合執法行動，查驗650條路線及約2,360名懷疑違規使用優惠計劃人士，其中發現2宗涉嫌違規個案，已轉交執法部門跟進，其中1宗個案已完成聆訊，涉案乘客被罰款約1.4萬港元，以及須補繳少付車資約2,000港元；港鐵在同期執法行動中，亦向約4,260名違規使用2元優惠計劃人士收取附加費。