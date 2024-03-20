涉偷拍女子私密影像網上發布　入境事務主任窺淫等三罪成囚6個月

一名入境事務主任被指於2021年在半山區單位偷拍1名女子，又疑兩度將該女子的私密影像發布網上。案件經審訊後，東區法院裁判官何慧嫻裁定被告1項窺淫及2項發布源自窺淫的影像罪均罪成，今（20日）被判囚6個月。何官指案情嚴重，被告暗中偷拍，更大膽發布裸體照片的行為，罔顧事主的權利及尊嚴。不過考慮到被告過往的工作對香港有貢獻，故給予酌量減刑後判囚6個月。

被告唐嘉麒(37歲)被控於2021年10月22日，在半山區西摩道一住宅某室暗中為了觀察或拍攝個人的私密部位或私密作為，而拍攝X的私密部位，且不理會X是否同意被他拍攝；於2021年10月14日及22日，在香港發布X的影像，而該影像源自於干犯《刑事罪行條例》所訂罪行， 以及他知道該影像源自干犯指明罪行，或罔顧該影像是否源自干犯指明罪行，及不理會X是否同意該項發布。

據控辯雙方同意案情指，被告居住於半山區輝煌臺某室，並擁有VKontakte社交平台帳戶，其相片為公開瀏覽；被告另為Telegram群組「中西區瘋狂群」擁有人，包括被告在內共有7名成員，群組描述為「有特殊愛好，平日唔方便講，就係到啦」。被告分別於2021年10月上傳涉案相片至以上平台。執法人員曾在被告寓所檢獲一支望遠鏡。

案件編號：ESCC 1125/2023